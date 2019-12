Experiment

Fotón má hybnosť – dokáže pohnúť telesom. Keď v zatemnenej miestnosti zasvietime baterkou na vrtuľku, tá sa roztočí. Platí to aj naopak?

Fotón má hybnosť – dokáže pohnúť telesom. Keď v zatemnenej miestnosti zasvietime baterkou na vrtuľku, tá sa roztočí. Platí to aj naopak? Keď rozsvietime vrtuľku, pokiaľ platí balistická hypotéza, tá by sa mala roztočiť. Ak nie, fotón sa uvádza do pohybu vlastnou (vnútornou) energiou, pričom pričom neodovzdáva energiu zdroju.