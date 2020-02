Sérum proti koronavírusu

V správach som sa dopočul, že situácia je lepšia ako som si myslel. Vyliečení sú už dokonca niektorí ľudia a z ich krvi sa teraz virológovia pokúšajú vyrobiť to sérum.

Asi tak pre dvomi týždňami som dostal nápad, čo by možno pomohlo v boji proti koronavírusu. Predpokladám, že nejaké zvieratá nákazu koronavírusom prežili a z ich krvi by sa možno dalo vyrobiť očkovacie sérum. V správach jedného nemenovaného rádia som sa dopočul, že situácia je lepšia ako som si myslel. Vyliečení sú už dokonca niektorí ľudia a z ich krvi sa teraz virológovia pokúšajú vyrobiť to sérum.

Trochu ma mrzí, že som svoju myšlienku nedal na blog pred dvoma týždňami, mohol som si fandiť, že som tú vakcínu predpokladal. To však nie je dôležité. Obišlo sa to aj bezo mňa. Teraz všetci netrpezlivo vyčkávame, ako sa to s tou vakcínou vyvinie.