Stiahnite si e-knihu zadarmo

Kniha sprostredkováva autorov osobitý, úprimný a svieži pohľad na rôzne vedné disciplíny, na náboženstvo, i na obyčajný, bežný život. V každom prípade dáva silné podnety na zamyslenie, a to je, v súčasnej dobe, nanajvýš aktuálne.

E-kniha: INTELIGENTNÝ DIZAJN BEZ BOHA – hypotéza evolúcie riadenej inteligenciou. & TEÓRIA ZJEDNOTENIA

Autor: Pavol Dančanin

Počet strán: 293

ISBN 978-80-570-1511-6

Všetky prepracované články v jednej e-knihe.

Prepracovaný článok Gender je teória (po debate s Mariánom Kuffom).

Prepracovaný a doplnený článok Schizofrénia a náboženstvo.

Celá, zatiaľ nepublikovaná, kapitola Náboženstvo,

Staro-nový článok Teória zjednotenia - extrakt.

Nové, zatiaľ nepublikované, poviedky a aforizmy - marginálie.

Knihu si môžete stiahnuť napríklad na odkaze:

https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/pavol-dancanin

Recenzia: spisovateľka Ružena Šípková

Dr. Cynthia Kolb Whitney: Komentár

Odporúčanie: Som fyzik/elektrotechnický inžinier na dôchodku. Štúdium som absolvovala na Massachusetts Institute of Technology (MIT), kde som aj neskôr pracovala. V súčasnosti som šéfredaktorkou a vydavateľkou časopisu Galilean Electrodynamics (GED). Náš časopis je medzinárodný a odborné príspevky nám posielajú ľudia z celého sveta. Jednotiacou témou našich článkov je udržiavať povedomie o aktuálnom stave vecí vo svete fyziky. Veda by mala byť považovaná za dočasnú a mala by byť otvorená neustálym snahám o experimentálne spochybnenie či nové teoretické formulácie. Pravda je však taká, že hlasy disidentov sú vo fyzike vo všeobecnosti potláčané. Mainstreamoví vedci sa viac zameriavajú na „potvrdzovanie“ než na „spochybňovanie“. A čo sa týka „nových formulácií“, nevidia v tom žiadny zmysel. Časopis GED preto víta hlasy disidentov, ktorí by u nás chceli publikovať. Žiadame len, aby boli logicky a matematicky precízni. Môžu nás osloviť autori s rôznym materinským jazykom, my im s tým vieme pomôcť. Pavol Dančanin je jedným z našich osvedčených zahraničných autorov. Počúvajte, prosím, čo vám chce povedať. S odvolaním sa na nás, samozrejme, udelíme súhlas na čokoľvek, čo u nás kedy publikoval. CKW

Pôvodná správa

Dr. Cynthia Kolb Whitney: Commentary

To whom it may concern: I am a retired physicist/electrical-engineer educated, and later employed, at Massachusetts Institute of Technology (MIT). I am now the Editor in Chief and Publisher of the journal Galilean Electrodynamics (GED). As an international journal, we receive submissions from all around the world. Their unifying theme is caution about the current state of affairs in Physics. Science is supposed to be held provisional, and open to on-going efforts at experimental disconfirmation and/or theoretical reformulation. But in fact, dissident voices in Physics generally get suppressed. Mainstream researchers are more interested in „confirming‟ than „disconfirming‟. As for „reformulations‟, they see no value in those. So GED welcomes the dissident voices for potential publication here. We ask only that they be logically and mathematically rigorous. Authors may come to us with a different first language, and we know how to help with that. Pavol Dančanin is one of our valued foreign authors. Please listen to what he says. We will of course grant permission to re-publish with a credit anything that he has previously published here. CKW