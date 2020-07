Darvinovská: Selekcia je super vec, pokiaľ sa nedotýka práve teba! ; Čo v človeku žije? - Pud sebazáchovy. ; Jožko zomrel. Kde je Jožko? Zarovno s dinosaurami.

Pavol Dančanin

Marginálie

Poďakovanie: literárnemu kritikovi Jánovi Gavurovi za pomoc pri výbere marginálií.

Poznámky na úvod:

Marginálie sú súčasťou mojej e-knihy Inteligentný dizajn bez Boha – Hypotéza evolúcie riadenej inteligenciou & Teória zjednotenia, ktorá je dostupná v Martinuse zdarma na stiahnutie. Pozri Pavol Dančanin: Martinus. Nové marginálie budem zverejňovať na konci článku. Pozri Aktualizované. Akákoľvek podobnosť s reálnymi osobami a udalosťami je čisto náhodná.

O písaní

Sláva spisovateľa

Začínajúci spisovateľ by chcel veľa slávy za málo roboty. V praxi to býva naopak.

Na čo si spisovateľ musí dávať pozor

Spisovateľ musí mať stále na mysli dve veci: kontrolovať si, či má zapnutý rázporok a písať pre ľudí.

Jazyková hra - Wittgenstein

Písanie sú šachy. Všetko musíš mať premyslené pár ťahov dopredu.

Occamova britva

Pri písaní často používam Occamovu britvu. Occam mal dobrú britvu. Možno sa ňou aj holil.

Tvorivé písanie

Keby ľudia rozmýšľali viac nad obsahom ako nad formou, písali by lepšie.

Spisovateľské remeslo

Všetko sa dá napísať, len tomu musíš dať správnu formu.

Spisovateľská

Napísať dobre sa dá hocijaká volovina.

Lacná novinárčina

Niektorým novinárom nejde o pravdu, ale len o to, aby napísali dobrý článok.*

* Poznámka: Podľa seba súdim teba.

Pomocník počítač

Za starých čias pri písaní bolo potrebné 99 percent talentu a jedno percento práce urobili pergamen a husacie brko. Dnes stačí jedno percento talentu a 99 percent práce urobí počítač.

Osobnosť

Moja kamarátka spisovateľka Ruženka Šípková je taká známa, že ju ani Word nepodčiarkuje.

Dančakov a Ruženka Šípková

Dančakov hovorí: „Neviem sa odstrihnúť od písania a dokončiť prácu. Stále mi napadajú nové veci.“ Ruženka nato hovorí: „Ja mám s týmto problém pri písaní článkov. Na mňa to až kričí: »Napíš to! Napíš to!«“

Námet na telenovelu

Vyzula sa mi papuča. Čo s tým urobíme?

O umení

Čo tým chcel autor povedať? Autor sám nevie - Salvador Dalí

O živote a smrti

Čo v človeku žije? - Pud sebazáchovy.

Utrpenie

Je výsada živých.

Smrť je zážitok.

Smrť

Večný domov. (Bodaj by to tak bolo a človek sa viackrát neinkarnoval.)

Údel človeka

Dožiť do smrti.

O smrti

Človek je ako kohút. Dnes kikiríka, zajtra je v polievke.

Zomieranie

Je bolestivá záležitosť.

Jožko zomrel. Kde je Jožko? Zarovno s dinosaurami.

Bútľavá vŕba

Keď potrebuješ bútľavú vŕbu, choď na cintorín.

Náboženské

Je Boh alebo nie je? Boh vie!

„Žiadny Boh nie je!“ povedal Pán.

Dá Boh, že nedá Boh.

Sylogizmus

Boh je ateista.

Buďte ako váš Otec.

Buďte ateisti.

Dančakovov pes sa bojí búrky. Dančakov ho utešuje: „Neboj sa Zoriška, to len Veľký Pes na nebi sa hnevá!“

Dančakov bol veľký mág. Jeho učeníkom došli cigarety. Prišlo mu ich ľúto, a tak z poslednej cigarety urobil celý kartón cigariet a ešte sa nazbieralo 12 košov špakov.

Dančakov bol brahman. Vyšiel z rieky a slipy mu zažiarili bielosťou, že by ich žiadny farbiar tak nevybielil. Prdol, a všade zavanula vôňa ruží.

„Poď sem, ja som rybár ľudí!.“ – „Nie som taký sprostý, aby som sa nechal chytiť!“

Rozpráva sa otec so synom. Otec významne vyhlási: „Ježiš zomrel za teba na kríži!“ Syn nato poznamená: „To boli tresty!“

Narodenie Ježiša

Ježiš sa narodil asi 6 až 4 rokov pred Kristom.

Radov výrok

Ježiš povedal: „Ja som neprišiel medzi vás oné, ale toto.“

Moja vina

Dančakovova žena sa modlí: „Moja vina, moja vina...“ A Dančakov jej nato hovorí: „Všetko je to tvoja vina.“

Čo treba večer urobiť

Pomodliť, vycikať a spať.

O pôvode človeka

Ak Boh stvoril ako prvých ľudí Adama a Evu, tak všetci pochádzame z incestu.

Somarina

Druhá kniha Mojžišova – Exitus. Sorry: Exodus.

Farizej nad farizejom

Vďaka ti Bože, že nie som ako ten farizej, čo sa vyvyšoval nad mýtnikom.

Zjavenie

Dančakov bol maklér. Zlou investíciou prišiel o celý majetok. Opustila ho žena. Dančakov lamentoval: „Bože prečo?“ V tom sa mu zjavil Boh v podobe ohnivej gule a Dančakov vedel, že je všetko v poriadku.

Jedna do vlastného hniezda

Aj ateista niekedy ďakuje Bohu.

Spásonosná

Nefetuj, nefetuj! Radšej Bohu obetuj!

Jedna od Ľudky

Načo som tu? – Pán Boh vie a ja nemusím.

Príbeh

Predstavil sa mi pánko: „Ahoj, som Diabol. Všetky tvoje slabosti použijem proti tebe.“

Predstavil sa mi druhý pánko: „Ahoj, som Boh. Budem ti v dobrom nápomocný, len si daj pozor, aby si nespáchal nejaký nemorálny skutok, ktorý ťa potom bude mrzieť.“

Spoveď

Spovedá sa hriešnik: „Scudzoložil som.“

Farár hovorí: „Tak to máš za päť Otčenášov. Použil si antikoncepciu?“

„Áno.“

„Tak to máš za desať.“

Aký je rozdiel medzi katolíckym a evanjelickým kňazom

Evanjelický je ukojený.

Ateistická

Moslimka uráža Dančakova: „Buď prekliate náboženstvo tvojej matky!“ Dančakov sa zasmeje a hovorí: „Moja mama bola ateistka.“

Dančakov hovorí moslimovi

„Podľa zla, ktoré páchate, váš Boh je krvilačná beštia.“

Fraška

Intolerantní moslimovia sa domáhajú tolerancie.

Vďačný ateista

Vďaka Bohu za liberalizmus.

Nevedomosť

Liberál nevie, čo je to Boh, ani keď sa k nemu utieka.

Žobrák prosí o almužnu

Dančakov hovorí: „Nedám! Som buddhista!“

Moralista

Čím väčšia sviňa, tým väčší moralista.

O chorobe

Šťastie zvané zdravie

Zdravé telo, zdravá hlava.

Mrcha psychika

Psychika je mrcha, ktorá mučí.

Hriechy

Psychické problémy nie sú také strašné ako hriechy a výčitky svedomia.

Medikácia

Psychiatrické lieky na chvíľu odpúšťajú hriechy.

Nová eucharistia

Na psychiatrii podávajú lieky:

„Telokristovo.“

„Amen.“

Maniodepresia

Kto vysoko lieta, hlboko padá.

Schizofrénia

To je ako keby si mal v hlave teroristu.

Haluška

Schizofrenik Dančakov zbožne pozeral na Ježiša na kríži a Ježiš mu povedal: „Čo čumíš, ty idiot?“

Všivavé hlasy

Dančakov sa sťažuje psychiatrovi: „Tie hlasy sú dotieravejšie ako vši. Nemáte proti nim nejakú gumičku do vlasov?“

Schizofrenická

Vieš prečo ti hlasy robia zle? - Lebo môžu.

Čo je horšie

Nehovor, že schizofrénia je horšia ako rapina na cicine, lebo dostaneš rapinu na cicine.

Strach a hrôza

Ale ti myseľ prináša na myseľ riadne voloviny.

Dlhá cesta

Od myšlienky k činu je, našťastie, ďaleko.

Voodoo

Myšlienkou neublížiš, pokiaľ ju nevyslovíš.

Hypochondria

Primár na psychiatrii hovorí pri vizite večne nespokojnej, hypochondrickej pacientke: „Čo mám s vami robiť? Ja už mám z vás depresiu.“

O ťažkej chorobe

Je mi zle. Už mi pomôže iba jeden liek: eutanázia 3-krát denne.

Čierny humor

Tá guľka mi vŕta v hlave.

Psycho

Už ma nebaví život. Zajtra zoberiem žiletku a... oholím sa.

Dva typy samovrahov

Prví sú tí, ktorým niečo urobili a nevedia sa s tým vyrovnať.

Druhí sú tí, ktorí niečo urobili a nevedia sa s tým vyrovnať.

Nezabíjaj sa

Aj tak raz zomrieš, tak načo sa ponáhľať?

Fatalistická

Aj tak musíš raz zomrieť, tak prečo nie tu a teraz? – Lebo pud sebazáchovy.

Kontradikcia

Sériový samovrah.

Kedy je dobre

Najlepšie je človeku, keď sa mu uľaví.

Lekárska

Pacient sa vyrozpráva psychiatrovi a pýta sa: „Čo vy na to?“ Psychiater si len vzdychne a povie: „Fuj, ešteže nemám také problémy!“

U doktora

Lekárka mi povedala, že keď neprestanem fajčiť, zomriem. Vtip spočíva v tom, že zomrieť musí každý. Nič nové mi nepovedala.

Samota

Pacient na psychiatrii sa pri veľkej vizite sťažuje primárovi: „Pán doktor, trápi ma samota.“ Primár nato: „Čo vám máme podať zoznamovací inzerát?“

Panvový syndróm

Dančakov ide na kontrolou k psychiatrovi a doktor mu do karty napíše diagnózu: panvový syndróm. Dančakov si to prečíta a pýta sa doktora: „Čo je to ten panvový syndróm?“ Doktor hovorí: „Ukážte! To má byť únavový syndróm.“

Ohováračská

Dančakovova žena sa lieči v nemocnici a pri návšteve hovorí Dančakovovi: „Mám na izbe jednu tetku. Tá tak každého ohovára.“

Dančakov skonštatuje: „Ona ohovára nás a my ju.“

Finančná nesvojprávnosť

Dančakovova žena mala sedem búnd a nemala peniaze na cigarety. Čo si kúpila? - Ôsmu bundu.

O zvieratách

Buddhistická

Zachrániť muchu je lepšie ako ísť v nedeľu do kostola.

Mucha

Prečo je tá mucha taká dotieravá? – Lebo je to kamarátsky tvor, ktorý nemá rád samotu.

Obľúbená zábavka Dančakova

Naháňať muchu kurzorom po monitore.

Balada o kaprovi

Kapry majú pred Vianocami paniku. Preto, že sa ľuďom narodil Mesiáš, oni musia položiť život.

Môj pes

Môj pes má absolútne veľa času.

Prezývky psa Bobi

Bobino, Bobák, Bobo, Kubo, Bubelaj, Bundáš, Chlpáč, Opičák, Kocúr, Cigán, Čumbulák, Dubák, Lapaj, Psíča, Koťuha, Miťuha, Buchta čierna, Hastrman, Motko, Stonoha, Vrtichvost, Piskor, Veľká myš, Trkvas, Truhlík, Zámlata, Vysávač, Ňufák, Gombík.

Bobi u veterinára

Boli sme s Bobim na očkovaní u veterinára. Už sme išli von, keď vtom sa Bobi vyšmykol a utekal späť do ambulancie. Veterinár len pokrútil hlavou a povedal: „Takého som tu ešte nemal!“

Päť pokope

Môj pes Bobi je najšťastnejší, keď má nás doma všetkých päť pokope.

Mobil pre Bobina

Dančakovov pes Bobi vždy strašne zavýja, keď Dančakovov brat ide niekde z domu preč. Dančakov poznamená: „Musíme aj Bobinovi kúpiť nejaký mobil a dať mu číslo na brata.“

Domáci miláčik

Žena poučuje Dančakova o výchove štvornohého domáceho miláčika: „Na psa platí láskavá prísnosť!“ Dančakov sa uškrnie hovorí: „A nie prísna láskavosť?“

Prostáčik

Náš pes Bobi je prostáčik. Ako hovoria po novom katolíci: je chudobný v duchu.

Do polievky

Dančakovova žena hovorí: „Sused kúpil mladé sliepky. Keď sa staré vynesú pôjdu do polievky.“ Dančakov nato: „Hovoríš to tak, ako keby mali ísť na dovolenku.“

Vtáčik

Dančakov hovorí žene: „Pozri vtáčik. A ako jedovato šteboce.“

Detské

Mama sa pýta dcérky:

„Čo dáva ovečka? - Mliečko, mäso, vlnu.“

Otec sa uškrnie: „Ani nie tak dáva, ako my berieme.“

Malá Pavlínka si upila zo sódovky a pýta sa:

„Prečo to štípe?“

Mama hovorí:

„Lebo sú tam bublinky.“

„A prečo sú tam bublinky?“

„Aby to štípalo,“ hovorí otec.

Malá Pavlínka dostane na obed bravčový guláš. Pýta sa:

„Z čoho je to mäso?“

„Z prasiatka,“ hovorí mama.

„Živého?“

„Živého,“ povie v rozpakoch mama.

„A to to prasa zabiliíí?“

„Nie,“ hovorí otec. „Jedz, to je z obchodu.“

„Aháá.“

Pavlínka sa hrá s otcom na doktorku psychiatrie.

Pýta sa: „Oco, čo ťa trápi?“.

Otec hovorí: „Mám suicidálne myšlienky.“

Pavlínka sa pýta: „To sú aké?“

Otec hovorí: „Samovražedné.“

Pavlínka píše do karty: „Má samovražďáky.“

Veľké malé tajomstvá

Päťročná Pavlínka niečo tajnostkársky pošepne mame do ucha. „Čo ti pošepla?“ pýta sa otec. Mama hovorí: „Šušula, šušulák, oplodnenie.“

Malá Pavlínka sa učí používať mozoček. Kričí z detskej izby na mamu: „Nevyrušuj ma! Rozmýšľam! Je to veľmi dôležité!“

Pavlínkina teória veľkého tresku: „Asi tam toho bolo stále viac, až to vybuchlo.“

Eriček

Šesťročný Eriček je ťažká povaha. Všetkých vybije a potom plače, že ho nikto nemá rád.

Rozhnevaný Eriček

Erička raz niečo veľmi nahnevalo, a tak začal vykrikovať zakázané slovo: „Sex, sex, sex!“

Pedagogická

Najviac si cením, keď dieťa vyjadrí svoj vlastný názor; zhodný s mojim názorom.

Pýta sa telocvikár žiaka

„Aký šport robíš?“

„Hrávam šachy.“

Perličky spomienok na stredoškolské časy

Rasťo: recenzia na film Diskopríbeh

Nepáči sa mi hudobné spracovanie. K filmu by sa viac hodil anarcho-punk alebo dychovka.

Prívesok A

Andrej nosil na krku zavesený čierny ostnatý krúžok s písmenom A. Profesorka sa ho pýta: „A, to je ako Andrej?“ Andrej hovorí: „Nie, to je ako anarchia!“

Andrej - básnik

Keď si smädný, sirupy pi.

Darvinovské

Darvinovská

Selekcia je super vec, pokiaľ sa nedotýka práve teba!

Sociálny darvinizmus

V spoločnosti vládne sociálny darvinizmus (boj o prežitie), preto má cenu láska a priateľstvo.

Kreacionistická

Sťažuje sa Boh: „Všetko som to mal pekne naplánované, kým neprišiel nejaký Darwin.“

O bezdomovcoch

Pýtajú sa bezdomovca: „Čo robíš?“ – „Sedím a smrdím!“

Bezdomovci jesť veľa nepotrebujú, len pijú veľa.

Z kuchyne

Kuchárska

Španielsky vtáčik je lepší ako španielska čižma.

Kuchárske umenie

Otočiť placku o 540 stupňov.

Studená kuchyňa

Dančakov vyberie jedlo z chladničky, predloží ho kamarátovi a hovorí: „Jedz, nech ti nevychladne!“

Obľúbené jedlo kanibalov

Princezná na hrášku.

O prdení

Smrad

Dančakov si uprdne a hovorí: „Fuj, to je smrad ako v smetiarskom aute.“

Inteligentný rozhovor

„Popŕdaš Kubko, popŕdaš?“

„Popŕdam, Maťko, popŕdam.“

„Však popŕdaj Kubko, popŕdaj.“

„Však popŕdam.“

Teplo domova

Nadýchané, naprdené.

Pán doktor

Pacient na psychiatrii sa pri veľkej vizite sťažuje primárovi: „Pán doktor, ja stále popŕdam.“

Nezaradené

O závislosti

V dvadsiatke sprostý, v tridsiatke závislý.

O šťastí

Šťastie je, keď sa niečo poserie a nakoniec to dobre dopadne.

U zubára

Dančakovovi zubár vytrhne zub. Hovorí mu: „Nejedzte nič tvrdé, nepite alkohol, nefajčite!“ Dančakov sa ho pýta: „A na veľkú potrebu ísť môžem?“

Ako charakterizovať stredovek

Medicína žiadna, ale mučiť vedeli.

Totálna genialita

Albert Einstein mal otvorené tretie oko ešte aj na zadku.

Génius

Pokorou sa nezaťažujem.

Heslo špionážnej služby

Všetko je dovolené!

Teroristická

USA nevyjednávajú s teroristami.

Teroristi nevyjednávajú s USA.

O ľudských právach

Saddámovi Husajnovi vo väzení porušovali ľudské práva. Musel sa holiť tupou žiletkou.

Múdrosť od deda

Kde niet opozície, niet pokroku.

Hitchcockovská

Strašidiel sa nebojím. Najhorší je človek.

Čo svieti viac

Oči reflektorov alebo reflektory očí?

Fajčiarska

Nemám rád zapaľovače, ktoré sú na heslo.

Robotnícka

Učeň prvýkrát reže drevo kotúčovou pílou. Po práci sa ho majster pýta: „Máš všetky prsty?“

Učeň hovorí: „Všetky a dva navyše.“

O šatách

Dančakov si kúpil nové sako. Pýta sa ženy: „Som dobre oblečený?“

Žena odpovedá: „Dobre, len chlapa vymeniť!“

Luxusný krém

Dančakovova žena si kúpi luxusný krém. Večer sa ním natrie a ráno sa pýta Dančakova: „Už si si všimol, že vyzerám o 10 rokov mladšie?“ Dančakov odpovedá: „Áno, od babičky.“

WC

Dančakov ide u kamaráta na WC na veľkú potrebu a nie je tam toaletný papier. Kričí na kamaráta:

„Nie je tu toaletný papier!“

A kamarát mu hovorí:

„Tiež si musíš všetko všimnúť!“

Kaleráby

Dančakov píše milej: „Postavím si ťa na oltárik lásky. Budem ťa kňazsky posväcovať.“

Milá mu odpísala: „Také somariny mi nepíš!“

Sexík

Dančakov hovorí žene: „Dnes sme si nedali ani sexík. Také dobré veci nám unikajú.“ Žena hovorí: „Počkaj, keď prídem z roboty.“ Dančakov hovorí: „A ja budem ešte hore...“ Žena hovorí: „Tak ja budem hore a ty dole a potom naopak.“

Mimo manželstva

Smilniť sa je ľudské.

Buzerantský vtip

Už som v riti.

Kvety

Kvety sú vlastne pohlavné orgány rastlín. Ale sa nám tie pohlavné orgány páčia.

Princíp nečakaného

Život vie prekvapiť. Platí princíp nečakaného: Keď s niečím počítaš, stane sa to, čo nepredpokladáš.

Áno či nie

Nie je to také zlé. – Ale nie.

Rádio

V dielni, kde Dančakov pracoval, mali staré uškvrčané rádio. Čuduj sa svete, jediná stanica, ktorá tam hrala, bolo rádio Lumen. Dančakov doniesol do roboty nové rádio a povedal: „Na tomto môžete počúvať aj Lumen.“

Z rádia

Vždy, keď sa v rádiu striedajú moderátori, prehodia spolu pár teplých slov.

Bratia Karamazovovci

Aľoša, čo ti je? Čo ti zosmradol starec?*

* Poznámka: Zbožnému Aľošovi po smrti zosmradol starec Zosima – mudrc rehole a jeho učiteľ. Aľoša mal z toho traumu. Tradične telá svätcov po smrti nezosmradli.

Óda na Kantovu Kritiku čistého rozumu

Moje staré topánky poznám sťa staré topánky.

Sú užívaniu úmerne ošúchané i nebezpečne aromatizované.

Podrážka umelá je celkom zlomená, takže keď prší, do nich mi tečie, nič nie je naplat, sic voda mäkká, padnutá dažďom, predsa je studená.

No ani najznámejší predmet každodennej skúsenosti nepoznáme tak, ako je bezprostredne v skutočnosti.

Sen čiernej diery

Čierna diera pod horizontom udalostí sní svoj sen, že šíri sa do priestoru sťa svetelná vlna.

Relativita

Čím som starší, tým sa mi ľudia zdajú mladší.

Rýchlosť

Autobus pomaly valí.

Stretnutie

Stretnú sa dvaja páni. Jeden sa pýta: „Kde je vaša polovička?“

Druhý nechápavo hovorí: „Aká polovička?“

Prvý hovorí: „No predsa vaša manželka!“

Druhý hovorí: „Jáj, vy myslíte tretinku?!“

Paradox

Čínsky ruksak s nášivkou FREE TIBET.

Jazykovedná

Posilňuje sa v krčme. Vo fitku sa posiluje.

Pravopis podľa Dančakova

Keď ma byly, utekal som.

O pretvárke

Kamarát sa pýta Dančakova: „Ako sa máš?“

Dančakov mu odpovedá: „Nafigu, ale viem sa pretvarovať.“

Turistická od Ľudky

Za komunizmu nás učili chodiť do prírody oblečených v kaki farbách a pohybovať sa potichu, aby sme nerušili lesnú zver. Teraz nás učia chodiť oblečených v krikľavých farbách, aby nás našli záchranári a pískať si, aby sme odplašili medvede. Príroda musí ustúpiť!

Skrytá inteligencia

Kamarátka hovorí Dančakovovi: „Ty v sebe skrývaš inteligenciu.“ Dančakov sa zasmeje a hovorí: „Skrývam? Ja som myslel, že ju dávam najavo!“

Ješitnosť

Dančakov sa pýta kamaráta: „Čo si robil?“ On nepovie: „Triediča odpadu, smetiara.“ On odpovedá: „Ekologického pracovníka.“

Snobstvo

Nechať si vytesať na náhrobok titul Mgr.

Bestseller

Mama Dančakovovho kamaráta bola učiteľka základnej školy na dôchodku. Rada preceňovala svoje schopnosti a hrdo vyhlásila: „Po mojich školských skúsenostiach ja by som dokázala napísať takú knihu, ktorá by sa stala bestsellerom.“ Kamarát pritakal: „Áno, a mohla by sa volať napríklad Zvonenie.“ „Tak Zvonenie v ušiach,“ poznamenal Dančakov.

O čítaní

Dančakov mal kamaráta a ten čítal veľmi rýchlo. Zobral do ruky knižku prečítal a odložil. A mal kamaráta, ktorý čítal veľmi pomaly. Stále držal v ruke tú istú knižku a čítal a čítal. Dančakov poznamenal: „Treba mu dať do ruky Sväté písmo, nech rozjíma.“

Socialistická

Plánuj menej! Urob viac!

Príručka fyziky pre šoférov

Zotrvačnosť zabíja!

Pravda alebo utópia

Buddhizmus je krásna filozofia, ale je to utópia: Buď je ovca zožratá a vlk sýty, alebo ovca celá a vlk hladný. Šťastie jedného je na úkor druhého. To nemení nič na fakte, že k osvieteniu (oslobodeniu) sa dá dopracovať súcitom.

Z rodiny

Dančakovov brat bezohľadne trieska dverami. Dančakov len sucho skonštatuje: „Brácho sa zakráda.“

Sociopatia

Istý môj známy zachraňuje lienku a pritom je schopný dobiť chlapa rúčkou od krompáča.

Domáce násilie

Žena kričí na Dančakova: „Zabijem ťa jak hajzlového pavúka!“

Sex a počítačová hra

Dančakovova žena hrá počítačovú hru a hnevá sa: „Hernajz, už som tak blízko a stále mi to nejde.“ Dančakov nato poznamená: „Čistý orgazmus.“

Zatrpknutosť

Deti sú zlé a dospelí sú svine.

Altruistická

Pre pár idiotov nezanevri na celé ľudstvo.

Fantázia pracuje

Dančakovova žena nakúpi v nemenovanom obchode, zaregistruje kupóny na výhru luxusného osobného auta a natešene hovorí Dančakovovi: „V súťaži je päť luxusných áut. Možno jedno vyhráme!“ „Nefantazíruj!“ hovorí Dančakov. A po chvíli dodá: „Možno vyhráme dve!“

Stará posteľ

Dančakov spí na starej posteli a ráno sa sťažuje žene: „Zas ma pichol do zadku nový drôt.“

Čičo

Dančakovova žena pozerá z okna a hovorí: „Prší, či čo?“ „Čičo,“ hovorí Dančakov.

Šesť eur

Dančakov dáva žene bankovku dvadsať eur a hovorí jej: „Zober si z nich šesť!“ Žena hovorí: „Ako si z nich mám zobrať šesť eur, keď mám len celých dvadsať?“ Dančakov hovorí: „Odtrhni si!“

Mejkap

Dančakovova žena si zatrie jemné vrásky pod očami mejkapom a pýta sa od zrkadla Dančakova: „Čo teraz povieš na moju starobu?“ Dančakov hovorí: „Dobré! Som krátkozraký...“

Daj sa dokopy

Dančakov hovorí žene: „Si nejaká rozhádzaná. Daj sa dokopy!“ Žena hovorí: „Už som v kope.“

Dvojzmyselná

Žena kričí na Dančakova: „Ja som si myslela, že ma máš rád pre moje vnútro!“ Dančakov jej odpovedá: „Ja ťa mám rád pre tvoje vnútro.“

Rešpekt

Dančakov s rešpektom hovorí kamarátke: „Ja ti nesiaham ani na členky!“

Ozvena

Dančakov pri prechádzke horou chytí kamarátku za zadok. Kamarátka hovorí: „Nerob!“ A ozvena hovorí: „Rob, rob, rob!“

Zrada

Striptérke sa zasekol zips!

Dobrý kolektív

Pekné na tomto kolektíve je to, že ťa každý podrží; za nohy, keď sa obesíš.

Múdrosť

Život ma naučil jednu vec: Vždy to môže byť ešte oveľa horšie.

Adidas

Dančakov si išiel kúpiť tenisky k Číňanovi. Pýta sa: „Tieto sú adidas?“ Číňan hovorí: „Pravé adidas.“ Dančakov hovorí: „Ale však majú viac pásikov ako adidas.“ Číňan hovorí: „Vyše pásik, vyše adidas!“

Dvojzmysel

Dančakov sa pýta kamaráta bezdomovca: „Ako sa máš?“ Kamarát hovorí: „Tak dobre ako sa len bezdomovec môže mať!“

Matematika

Číslo je meno pre počet.

Aj múdry schybí

„Čo je to interpunkcia?“

„Viem, som proti!“

„Ja tiež, ty idiot.“

Filozofická nadávka

Ja ti tvojho Aristotela

Odborná

Zomrel. – Vypustil subjekt.

Fakt

Podľa Wittgensteina fakt je to, čo sa má tak a tak. Má sa to so mnou tak a tak, že potrebujem ísť na záchod.

Zbrklosť

„Úprimnú sústrasť“

„Aj tebe. Ďakujem.“

Zbrklosť 2

Povedať ženíchovi: „Gratulujem, krásna nevesta!“

Ženích

Malý, srandovný, ale s veľkou palicou.

Optimistická

Dančakov sa pýta mladomanželov: „Ste do seba zamilovaní?“ Odpovedajú: „Áno.“ Dančakov hovorí: „ A bude to stále lepšie!“

Manželská láska

Dančakov ráno popíja kávu a fajčí cigaretu. Vedľa neho tíško chrápe jeho žena. Dančakov si v duchu hovorí: „Túto ženu milujem.“

Polygamia

Malý Dančakov sa vracia z rekreácie pre deti a hrdo hlási mame: „Ja som tam mal štyri ženy!“

O pohlavnej láske

Láska je, keď dvaja ľudia pred sebou obstoja v pohlavnom výbere.

Vyznanie sebalásky

Žena hovorí Dančakovovi: „Ja ťa ľúbim.“

Dančakov jej odpovedá: „Však aj ja.“

Fetiš

Dančakovova žena nájde v skrini zapatrošené ženské tangáče. Rozčúlene sa pýta Dančakova: „Čo to má znamenať? To máš po nejakej bývalej frajerke?“ Dančakov hovorí: „Áno, to sú takzvané fetišáky.“

Korunka

Niekedy, keď človeku spadne korunka z hlavy, je to riadny cvengot.

Pesimista, optimista, buddhista

Pesimista vidí dopoly vypitý pohár a hovorí: „Pohár je dopoly prázdny.“ Optimista hovorí: „Pohár je dopoly plný.“ Buddhista však vie, že všetko dobré aj zlé sa raz skončí.

Umenie sa učiť

Hemingway chodil po galériách a učil sa písať od maliarov.

Umenie žiť

Spočíva v tom, tešiť sa z príjemných povinností.

Jedno slovo

Veľa vecí rieši jedno slovo: Vydržať!

Talent

Komu je veľa dané, od toho sa veľa očakáva.

Zdvorilý Dančakov

Dančakov sa prihovára osobnosti: „Závidíme ti a obdivujeme ťa.“

Pseudofilozofia

Odborníci to neberú a laikov to nezaujíma.

Krutá pravda

Nakoniec všetko istí tvrdá päsť.

Tretia nápravná

V base stále žijú kanibali.

Lepšia strana

Je veľké šťastie byť na tej lepšej strane: v nemocnici doktorom a v base bacharom.

Mäsiarčina (z televízie)

Masový vrah si povzdychne: „Prekliata mäsiarčina.“

Second hand

Dančakov hovorí svojej druhej žene: „My sme sa našli ako kvalitný tovar v second hande.“

Pesnička

Slobodná mamička si spieva: „S kým ťa mám?“

Nový živočíšny druh

Dilinožravec.

Obézny kamarát

Mladý, veselý, dobre živený.

Držgroš

Lokálne šetrenie sa ukáže z hľadiska globálneho aspektu.

O závisti

Čo závidíš boháčovi? Aj tak zomrie ako všetci ostatní.

Charakter

Človek sa nemení. Človek sa len vyfarbí.

Hodinky

Dančakov pozerá do mobilu. Jeho žena sa pýta: „Čo robíš?“ Dančakov hovorí: „Sledujem čas. Je to zaujímavé – stále sa to mení.“

Hlúpa poznámka

„Si hladný? Vidíš a ja nie.“

Občiansky preukaz

Dančakova stopnú policajti. Policajt hovorí: „Ukážte občiansky preukaz!“ Dančakov mu podá občiansky preukaz. Policajt: „To nie ste vy!“ Dančakov hovorí: „Som to ja!“ Policajt duplikuje: „Nie ste to vy!“ Dančakov: „Ale som!“ Policajt nato: „Ako ste mohol takto spustnúť?!“

Hovienka

Dančakovova žena hovorí: „V komore máme myš. Všade sú jej hovienka.“ Dančakov hovorí: „To máš propolis.“

Kladivo na myši

Pasca fundus.

Pár zdvorilých slov

„Ahoj. Ako ti to vrže?“

„Ďakujem, vrže mi to dobre.“

Čo chce

Kamarát hovorí Dančakovovi: „Poznám jedno dievča. Nechce si so mnou začať. Keď nevie, čo chce od života...“ Dančakov nato: „Vie, čo chce. Vie, že nechce teba.“

Štandard

Dančakov sa rozpráva so svojim kamarátom právnikom. Kamarát hovorí: „Peniaze neriešim. Pre mňa je základ mať v peňaženke 150 eur, o ostatné sa stará žena.“ Dančakov hovorí: „Dobrý štandard. Ja keď mám 20 eur, tak sa bojím, že stratím peňaženku.“

Škriepka

Kolega hovorí Dančakovovi: „Neser ma! Chceš mať gule ako slon?“ Dančakov sa uškrnie a hovorí: „Chcem.“

Do riti

Tam sa toho veľa zmestí.

Farba vlasov či charakter

Špinavá blondínka.

Péčko

Porno je charita. Aj škaredý muž sa môže pozrieť na peknú nahú ženu.

Bobby McFerrin - Don't Worry, be Happy

Ujčinka, prostá dedinská žena, sa rozčuľuje: „To čo je za pesničku? Čo to spieva, že: vy hepy*?“

* Poznámka: Hepa – nárečovo, hlúpa dievka.

Zvrátenosť

S úchylnou etikou niektorých ľudí je to tak, že miesto frázy: „to je zverstvo," by bolo správnejšie povedať: „to je ľudstvo".

Zemiak

Dančakovova žena šúpe zemiaky a hovorí: „Tento zemiak je nejaký biedny. Celý je zosušený.“ Dančakov nato: „Nielenže je chudák, ty ho ešte aj uvaríš.“

Osudová

Stúpil som do hovna. Bol som v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

Korona vízia

Doteraz bola korona u nás choroba bohatých - alpských lyžiarov a pod. Teraz bude nešťastím chudoby - čo rómske osady a útulky pre bezdomovcov?

Počas Korony

Horí, horí a hasiči majú home office.

Počas korony 2

Preč ľudia kupujú do zásoby toaletný papier? Lebo sú posratí.

Vyradené – slabé, nevkusné, nevhodné

Veľký román

Môj kamarát by chcel napísať veľký román, len sa bojí, že sa pri písaní bude zadŕhať.

Ako začať písať

Uži acylpyrín a choď sa potiť, možno niečo vypotíš

Tri etapy písania

Spisovateľ prechádza tromi vývojovými štádiami: V prvom štádiu veľa píše. V druhom štádiu veľa škrtá. V treťom štádiu sa snaží zverejniť čo najviac z toho, čo napísal.

Zákon písania

Interpunkcia sa musí prispôsobiť štylistike, nie naopak.

Na ktorého boha mi toto Pán Boh dal?

Dančakov bol zaklínač. Prišiel na toaletu, ale bola obsadená. A tak povedal: „Vyser sa a choď!“

Chudák Judáš

Všetci nenávidia Judáša a pritom je to tá najnešťastnejšia a najúbohejšia osobnosť v ľudských dejinách.

Kresťanská

Kto klope, tomu bude nadané do buzeranta.

O upíroch a kanibaloch

Kresťania sú upíri a kanibali, lebo sa živia krvou a telom Syna človeka - Ježiša Krista.

Počatie z „ducha svätého“

Mnoho panien počalo z „ducha svätého“.

Psychické problémy

Hriechy a výčitky svedomia spôsobujú psychické problémy.

Samovražedné myšlienky sedemhlavého draka

Vpáľ si guľku do hláv!

Cieľ úbožiaka

Zomrieť prirodzenou smrťou.

Obživlá pacientka

Z domovu sociálnych služieb sa sťažujú psychiatrovi: „Máme tu jednu pacientku, tá keď trochu obživne, tak nám začne robiť problémy.“ Psychiater nato: „Nenechávajte ju obživnúť!“

Dovolenka pri mori

Doktor radí Dančakovovej žene: „Choďte na dovolenku k moru.“ Dančakovova žena hovorí: „Nemôžem, tam fúka vietor, mňa z toho bolí hlava.“ Doktor hovorí: „Však si vyberte také, kde nefúka.“

Priezvisko

Sestrička u lekára sa pýta Dančakova: „Prepáčte, zabudla som vaše priezvisko. Ako sa voláte?“ „Dančakov.“ Sestrička sa nechápavo pýta: „Vy ste si zobral meno po prvej žene?“ „Nie,“ hovorí Dančakov. „Ona si zobrala meno po mne.“

City zvierat

Hovorí sa, že zvieratá nemajú city. To ste nepočuli nášho psa, keď mu odíde gazdíček.

Kotkodák

Sliepka sa raduje, že zniesla vajce; ktoré jej za chvíľu zoberú.

Babie leto

Dančakovovi sa na ruke zachytila pavučinka „babie leto“. Dančakov hovorí: „Pavúčik - cestovateľ. Letí objaviť Ameriku.“

Logopedická

Malá Pavlínka nevedela vysloviť „k“. „K“ vyslovovala ako „t“. A tak raz vyskočila spoza dverí a skríkla na mamu: „Tutut!“

Som skoro abstinent

Nepijem; pred šiestou; ráno.

Humusácka

Dančakov si odlúpne chrastičku z čela, požuje ju a hovorí: „Úhm, ani neviem, ktorá je lepšia - mäkučká šťavnatá alebo suchá chrumkavá.“

Závodná kuchyňa

Dančakov robí pomocníka v závodnej kuchyni. Odreže rezeň a vyklepe ho. Kuchárka hovorí: „To je ale riadny rezeň. Ako tanier. Taký by som si dala.“ Hodí ho pre kontrolu na váhu. 10dkg, tak ako má byť. Dančakov nato hovorí: „Ten jediný je podľa normy!“

O súloži

Starý pán profesor filozofie autoritatívne hovorí študentom: „Súložiť? Prečo každý deň? Stačí raz za týždeň!“ Dančakov mu nato odpovedá: „Vo vašom veku otázka stojí prečo áno, v našom veku prečo nie?“

Nekrofil

Dančakov sa pýta ženy: „Dáme si sexík?“ Žena hovorí: „Ja som úplná mŕtvola.“ Dančakov hovorí: „To nevadí.“ Žena nato: „Čo si nekrofil?“

Manželský trojuholník

Dančakovova žena sa ráno prebudí a nájde v posteli knihu. Hovorí: „Spali sme tu spolu s Rupertom Sheldrakeom.“ Dančakov hovorí: „Tédá! Manželský trojuholník!“

Teplý milenec

Dančakov je celý studený a jeho žena má chuť na sex. Hovorí mu: „Zohrej sa! Ja chcem teplého milenca.“

Komerčné rádiá

Rádio Lum

Najviac potrebujeme vaše modlitby. Ale len modlitby nestačia. Dajte nám aj peniaze.

Z Fu rádia

„Chceš zarobiť úžasných 30 000 eur?“

„Chcem!“

„Pošli sms v cene 1 euro na číslo XXYY.“

„Hovno!“

Rádio Lum žobre, Fu rádio odrbáva (pardon, súťaží).

Gombík

Žena prišije Dančakovovi na košeli gombík a hovorí: „Tento ti ani Chuck Norris neodtrhne.“

Old Shatterhand

Old Shatterhand je jediný hrdina, ktorý by premohol aj Chucka Norrisa.

Prešmyčka

Dančakov hovorí žene: „Ty si podklad na Striebornom jazere.“

Snívalo sa mi

Snívalo sa mi, že Immanuel Kant bol upír, a že ma cical.

Potápač

Paľo Habera je potápač. Potápa súťažiacich v SuperStar.

Rodina čumbulákov

Chlap je čumbulák alebo čumbul. Žena je čumbula, čumbulka. Dieťa -čumbuliatko. Chlapec - čumbuláčik, čumbulko. Dievčatko - malá čumbulka.

Inak, čumbulák je aj penis a čumbula je vagína.

Čumbulka láka čumbuláka.

Poznámka: Čumbulák - vesmírny bubák. Prevzaté z televíznej relácie pre deti Zlatá brána.

Odborná nadávka

Ty si ale hlúpy subjekt.

Kopernikovská

Dančakov sa vyhrieva na slniečku a postupne ho zakryje chládok. Dančakov hovorí: „Slniečko sa posúva.“ Dančakovova žena múdro poznamená: „To čo si povedal? Od Kopernika je jasné, že my sa posúvame a slniečko stojí.“

Chladný mesiac

Mesačné svetlo neohreje.

V base

Dančakov stretne kamaráta kriminálnika a pýta sa: „Ako bolo v base? Teplúčko?“

Absolútny hudobný sluch

Dančakov počuje hučať vysávač a hovorí: „Céé“

Obrúčka

Dančakovova žena má na prste striebornú obrúčku. Všetečná pani sa pýta: „To je biele zlato?“ Dančakovova žena hovorí: „Nie. To je platina.“

Expresíva

Dančakovova žena hovorí: „ Keď sme boli mladé, s kamarátkou sme boli riadne trhlé. Pozerali sme do prekladového slovníka a hľadali v ňom expresívne slová: hovno a riť. To nám bolo strašne smiešne.“

Polečka

Žena hovorí Dančakovovi: „Daj si ešte chlebík. Je tam ešte polečka.“ Dančakov hovorí: „Pre mňa, za mňa tam môže byť aj valčík.“

Ľahký obed

Dančakov si dá ľahký obed. Hovorí: „Ja som najedený.“ Dančakovova žena sa pýta: „Dokedy?“ Dančakov hovorí: „Dokedy nevyhladnem.“

Slovná hračka

„Už si jedol? Jedól ti!“

„Zatiaľ som nejedól ti nič.“

Mlieko

Dančakov dá variť mlieko, pozerá naň a čaká, kým sa rozvarí. Jeho žena sa ho pýta: „Čo robíš?“ Dančakov hovorí: „Vizuálne kontrolujem mlieko, kedy sa začne variť. Inak sa to nedá.“ Dančakovova žena hovorí: „Čoby. Strč tam prst a čakaj, kým bude mať 100 stupňov.“

Gambler

Dančakovova žena vypĺňa formulár do rozhlasovej súťaže o 100 eur. Hovorí: „Vždy som registrovala prvého teba a nič. Teraz zaregistrujem prvú seba, možno vyhráme. Ha!“ Dančakov nato: „Ty si hotový gambler. Vynašla si systém na ruletu.“

Anketa

Anketár naleje Dančakovovi pohár piva a kladie mu otázky: „Ako hodnotíte jeho farbu? Ako hodnotíte jeho vôňu?“ Príde čas na otázku: „Ako hodnotíte jeho penu?“ Dančakov hovorí: „Penu to už nemá, jedine, že by som si ju prstom namiešal.“

Sanitka

Dančakov počuje húkať sanitku a sarkasticky konštatuje: „Zas je niekomu dobre zle.“

Pekná

Dančakov hovorí žene: „Ty si taká pekná. Čo ti Boh ubral na rozume, to ti pridal na kráse.“

Potreba

Žena hovorí Dančakovovi: „Musím ísť na záchod. Potrebuješ aj ty? Vybavím to za oboch.“

Tretia ruka

Dančakov oberá čerešne a hovorí žene: „Zišla by sa mi tretia ruka. Jednou, aby som sa držal rebríka a dvomi, aby som oberal.“ Žena mu nato hovorí: „Buď rád, že máš dve.“

Motýľ

Dančakov vidí na kvete pestrofarebného motýľa a hovorí: „To je ale pekný motýľ. Ten je určite od firmy General Motyls.“

Krupica halena

Dančakov si doberá dcérku. Vezme jej topánočky a hovorí: „Kde máš topánočky? Krupica halena!“ Dcérka sa jeduje: „Keď si mi ich zobral. Krupica halena!“

Korona – aforizmus

Vo vojne s koronavírusom zvíťazí ten, kto bude mať najmenej obetí.

Korona - vtip

Veľký náčelník Ľstivá líška napľul veľkému náčelníkovi Statnému vlkovi do tváre. Šaman sa ho pýta: „Prečo si to urobil?“ Ľstivá líška hovorí: „Lebo ním opovrhujem a mám COVID-19.“

Nové

Pán farár Marián Kuffa

Terminátor, Predátor, Kuffátor.

Čo robí pán farár Kuffa zle

Pletie si liberalizmus s anarchiou.

Cesta poznania

Od myslenia k mystike.

Mystická myšlienka

Príroda nikdy celkom neodpúšťa. Zmier sa s tým. Ťažko napravíš pokazené, aj keď Boh ti už odpustil.

Mystika bez obáv

Ja nejestvuje. Nemáš o čo prísť.

Buddhovská

Miesto ja v hlave prázdno.

Jogínska

Je človek nad počasím alebo počasie nad človekom?

Čo robíš

Žiješ alebo čakáš na smrť?

Simulant

Psychiatri musia mať pocit, že ťa liečia.

Schizofrenik

Zabudol, že z tripu sa treba aj vrátiť.

Ako nemať hlasy

Základ je nerušiť buddha vedomie.

Bože

Prečo ma prenasleduješ? Aby som v teba uveril!

Poznanie

Dušou človeka je svet.

Vážna vec

Tu nejde o hovno, tu ide o život!

Obľúbený kolega

Blbý, ale veselý.

Obrátená

Dančakovova žena dá dusiť mäso a hovorí: „Dusko sa už mäsí.“

Vulgárna pravda

Bez jedla vydržíš, ale vysrať sa musíš.

Chuck Norris

Dokáže na slivke oberať čerešne.

Červíky a pochybnosti

Dančakov obral čerešne a ponúka žene. Žena sa pýta: „Sú v nich červíky?“ Dančakov hovorí: „Nie, ak sa do nich nepozrieš.“

Spravodlivosť prírody

Niekto sa môže obžierať a nepriberie, iný priberie aj z vody.

Entropia

Zákon chaosu.

Etymologická

Otec je od slova odtiecť. Šuhaj od slova šukaj.

Poznámka na záver

Táto knižka je úplne bezvýznamná, ale pracoval som na nej, ako keby to malo zmysel.