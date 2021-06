Schizofrénia a náboženstvo – čas 1 Synchronicita

Keď spätne rozmýšľam nad tou situáciou, musím priznať, že ma zachránil sám Boh! Keď sledujem, aké zázraky sa stali v mojom živote, z ateistu sa stáva veriaci človek.

1 Synchronicita

Téza: Je židovský Boh synchronicita?

Čo je to synchronicita?1 Názov pre tento jav vymyslel švajčiarsky psychiater a psychológ C. G. Jung. Zdá sa, že vo svete funguje akýsi mechanizmus súvisu všetkého so všetkým, ktorý nie je založený na princípe kauzality (príčinnosti) platnom vo fyzike, ale ide skôr o pozoruhodné zhody okolností – „synchronicitu“. Napríklad nad niečím rozmýšľate, pustíte si rádio a práve tam riešia váš problém. Človek je senzitívna bytosť a táto štruktúra či mechanizmus mu umožňuje dosiahnuť svoj cieľ alebo sa iba snaží človeka udiviť.

Naozaj to niekedy vyzerá tak, akoby synchronicita bola dobrá matka, ktorá sa stará o svoje dieťa. Mám veľa skúseností s priam zázračným šťastím. Napríklad pracoval som v Nemecku na istej farme, ale pretože som tam mal nejaký konflikt, musel som odtiaľ odísť. Išiel som do Mníchova skúsiť šťastie. Batožinu som si nechal pri letisku v jednej robotníckej ubytovni, kde ma tiež zázrakom prichýlili. Časť batožiny som mal stále v dedinke, kde som predtým pracoval. Z letiska do centra Mníchova som išiel stopom asi 30 km. V Mníchove som žil ako bezdomovec. Musím povedať, že neviem reč, nemal som pracovné povolenie a nebol som ani poistený, akurát v topánke som mal asi 1000 DM, čo som si zarobil na farme. Bol som tam asi týždeň. Čas som si krátil tým, že som jazdil po meste na akomsi malom hrdzavom bicyklíku, ktorý som našiel niekde opretý, neuzamknutý, a to mi bolo osudným. Raz, keď som bol riadne rozbehnutý, skúšal som, čo to dá, spadla mi reťaz, nezvládol som riadenie a spadol som bradou pekne na chodník. Sánka bola zlomená na troch miestach, ústa mi nezapadali do seba. Čo robiť, keď na miestenku na autobus sa čaká týždeň? Jedna pani ma pozbierala zo zeme a zaviedla k lekárovi. Ako sa s ním však dohovoriť, keď neviem po nemecky? Predstavte si to šťastie, práve vtedy tam bol jeden Čech, žijúci v Mníchove už dvadsať rokov, ten prekladal. Lekár mi zašil tri stehy na brade, dal mi okolo krku akýsi golierik pre podozrenie z poškodenia krčnej chrbtice, vypýtal si za to odo mňa 240 DM a povedal, že do šiestich hodín musím ísť na operáciu. A tento Čech ma zobral do auta, odviezol ma na letisko, kde som si zobral batožinu, odviezol ma do dedinky, kde som predtým pracoval, tam som si zobral ďalšiu batožinu a zaviezol ma až do Plzenskej nemocnice, kde mi zhodou okolností platila kartička poistenca. Za celú cestu som mu nanútil 100 DM na benzín a krvavý golierik okolo krku, ktorý, pretože ma vyšiel draho, som jednoducho nechcel. Vypýtal som si aj jeho adresu, ale hneď som mu nenapísal a tú adresu som nakoniec, čo veľmi ľutujem, stratil. Teraz si predstavte tú situáciu, keby tam ten Čech nebol. Keď spätne rozmýšľam nad tou situáciou, musím priznať, že ma zachránil sám Boh! Keď sledujem, aké zázraky sa stali v mojom živote, z ateistu sa stáva veriaci človek.

Mám viac podobných zážitkov. Napríklad pracoval som u jedného bratovho „kamaráta“, ktorý mi za týždeň roboty - rúbal som drevo - nedal ani korunu, a keď som sa vracal domov, na stanici pri bufete som našiel zlatý prsteň. Alebo ako som sa dostal na univerzitu? Prečítal som si iba dve knihy: Platónovu Ústavu a Aristotelovu Politiku a na skúške som dostal rozobrať spor medzi Platónom a Aristotelom.

Čo to je? Je to Boh alebo je to fortúna (Rimania tak nazývali šťastie)? Takéto šťastie poznali rovnako Židia ako Rimania. Vysvetľujem si to tak, že preto, že som človek v zásade poctivý, stávajú sa mi takéto Božie požehnania.

Ako sa to týka náboženstva?

Viera v synchronicitu je zrejme kľúčom k pochopeniu biblických zázrakov. Židia boli presvedčení, že nad osudmi spravodlivých bdie Pán. Avšak synchronicita pomáha človeku, až keď je v úzkych. Vtedy, keď to človek najmenej čaká, stane sa zázrak. Boh najskôr Židov všemožne pokoril, aby preveril ich srdce, a potom ich zázrakom vyslobodil. Židia sa snažili synchronicitu si zaviazať - uzavreli s Bohom zmluvu, a tak podobne. Napríklad Jefte sľúbil Pánovi, že keď porazí Amončanov a vráti sa domov, obetuje mu ako zápalnú obetu toho, kto mu prvý príde oproti z dverí jeho domu. Jefte Amončanov porazil, a keď sa vracal domov, vyšla mu oproti jeho milovaná dcéra, jedináčik, a on ju musel obetovať (Sdc 11,30-39).

Podobne pravdivou sa mi zdá byť kniha Ester. Nedejú sa tam zázraky, iba pozoruhodné šťastie. Neverím však, že by synchronicita mala až takú moc, aby dokázala narušiť fyzikálne zákony, napr. otvoriť more, udržať kráčajúceho na hladine vody a iné, ako sa o tom suverénne píše v Starom a Novom zákone. Tieto zázraky sú zrejme produktom mystifikácie. Ako som však ukázal na vlastnom prípade, v rozmedzí fyzikálnych zákonov sa zázraky dejú, čo je podstatou synchronicity.

Poznámky:

