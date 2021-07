Pomocník počítač Za starých čias pri písaní bolo potrebné 99 percent talentu a jedno percento práce urobili pergamen a husacie brko. Dnes stačí jedno percento talentu a 99 percent práce urobí počítač.

Úvodom: Marginálie sú časťou mojej e-knihy Schizofrénia a náboženstvo (výber z tvorby), ktorá je dostupná zdarma na stiahnutie v internetovom kníhkupectve Martinus. Ak sa vám marginálie páčia, stiahnite si e-knihu, aby som mal aspoň nejaké predaje - zdarma. Knižku si ľahko vyhľadáte a stiahnete. Stačí na stránke Martinus.sk zadať do vyhľadávača moje meno Pavol Dančanin alebo titul Schizofrénia a náboženstvo a knižku si stiahnuť.

Marginálie – vtipy, aforizmy 1

Literárny kritik Ján Gavura: Predslov

Žáner marginálií patrí do veľkej rodiny aforizmov a anekdot, teda krátkych literárnych útvarov, ktoré koncízne sumarizujú ľudské pozorovanie, zažitú skúsenosť alebo tvorivý nápad. Ako už napovedá názov žánru – marginálie – zámerne sa kladie dôraz na ich nenápadnosť a okrajovosť. Je to však premyslená stratégia. Pretože nie všetko má rovnaký význam pre každého, autor marginálií, Pavol Dančanin, nepretláča nasilu do popredia svoje videnie sveta, hoci jeho optika je na slovenské pomery vyhranená, provokačná a originálna. Ostáva teda viac-menej v podobe ponuky. Kto chce, nájde si v nich zdroj poučenia alebo zábavy, a kto chuť nemá, pokojne sa môže posunúť ďalej. Marginálie sú ekonomické a ekologické, nenárokujú si veľa priestoru pre svoj život. To je ich zásadná prednosť. Vďaka svojim malým rozmerom si však otvárajú dvere aj na miesta, kde iné literárne diela nevstúpia, a oslovia neraz aj tých, čo sa o literatúru nezaujímajú.

Poznámka na úvod: Akákoľvek podobnosť s reálnymi osobami a udalosťami je čisto náhodná.

O písaní

Sláva spisovateľa

Začínajúci spisovateľ by chcel veľa slávy za málo roboty. V praxi to býva naopak.

Na čo si spisovateľ musí dávať pozor

Spisovateľ musí mať stále na mysli dve veci: kontrolovať si, či má zapnutý rázporok a písať pre ľudí.

Jazyková hra - Wittgenstein

Písanie sú šachy. Všetko musíš mať premyslené pár ťahov dopredu.

Occamova britva

Pri písaní často používam Occamovu britvu. Occam mal dobrú britvu. Možno sa ňou aj holil.

Tvorivé písanie

Keby ľudia rozmýšľali viac nad obsahom ako nad formou, písali by lepšie.

Spisovateľské remeslo

Všetko sa dá napísať, len tomu musíš dať správnu formu.

Spisovateľská

Napísať dobre sa dá hocijaká volovina.

Lacná novinárčina

Niektorým novinárom nejde o pravdu, ale len o to, aby napísali dobrý článok.*

* Poznámka: Podľa seba súdim teba.

Pomocník počítač

Za starých čias pri písaní bolo potrebné 99 percent talentu a jedno percento práce urobili pergamen a husacie brko. Dnes stačí jedno percento talentu a 99 percent práce urobí počítač.

Osobnosť

Moja kamarátka spisovateľka Ruženka Šípková je taká známa, že ju ani Word nepodčiarkuje.

Dančakov a Ruženka Šípková

Dančakov hovorí: „Neviem sa odstrihnúť od písania a dokončiť prácu. Stále mi napadajú nové veci.“ Ruženka nato hovorí: „Ja mám s týmto problém pri písaní článkov. Na mňa to až kričí: »Napíš to! Napíš to!«“

Námet na telenovelu

Vyzula sa mi papuča. Čo s tým urobíme?

O umení

Čo tým chcel autor povedať? Autor sám nevie - Salvador Dalí.

O živote a smrti

Čo v človeku žije? - Pud sebazáchovy.

Utrpenie

Je výsada živých.

Smrť je zážitok.

Smrť

Večný domov. (Bodaj by to tak bolo a človek sa viackrát neinkarnoval.)

Údel človeka

Dožiť do smrti.

O smrti

Človek je ako kohút. Dnes kikiríka, zajtra je v polievke.

Zomieranie

Je bolestivá záležitosť.

Jožko zomrel. Kde je Jožko? Zarovno s dinosaurami.

Bútľavá vŕba

Keď potrebuješ bútľavú vŕbu, choď na cintorín.