Dančakov bol veľký mág. Jeho učeníkom došli cigarety. Prišlo mu ich ľúto, a tak z poslednej cigarety urobil celý kartón cigariet a ešte sa nazbieralo 12 košov špakov.

Marginálie – vtipy, aforizmy 2

Náboženské

Je Boh alebo nie je? Boh vie!

„Žiadny Boh nie je!“ povedal Pán.

Dá Boh, že nedá Boh.

Sylogizmus

Boh je ateista.

Buďte ako váš Otec.

Buďte ateisti.

Dančakovov pes sa bojí búrky. Dančakov ho utešuje: „Neboj sa Zoriška, to len Veľký Pes na nebi sa hnevá!“

„Poď sem, ja som rybár ľudí!.“ – „Nie som taký sprostý, aby som sa nechal chytiť!“

Rozpráva sa otec so synom. Otec významne vyhlási: „Ježiš zomrel za teba na kríži!“ Syn nato poznamená: „To boli tresty!“

Narodenie Ježiša

Ježiš sa narodil asi 6 až 4 rokov pred Kristom.

Radov výrok

Ježiš povedal: „Ja som neprišiel medzi vás oné, ale toto.“

Moja vina

Dančakovova žena sa modlí: „Moja vina, moja vina...“ A Dančakov jej nato hovorí: „Všetko je to tvoja vina!“

Aké náboženstvo, alebo filozofia, je najlepšie

Také, ktoré z teba urobí lepšieho človeka.

O pôvode človeka

Ak Boh stvoril ako prvých ľudí Adama a Evu, tak všetci pochádzame z incestu.

Farizej nad farizejom

Vďaka ti Bože, že nie som ako ten farizej, čo sa vyvyšoval nad mýtnikom.

Zjavenie

Dančakov bol maklér. Zlou investíciou prišiel o celý majetok. Opustila ho žena. Dančakov lamentoval: „Bože prečo?!“ V tom sa mu zjavil Boh v podobe ohnivej gule a Dančakov vedel, že je všetko v poriadku.

Jedna do vlastného hniezda

Aj ateista niekedy ďakuje Bohu.

Spásonosná

Nefetuj, nefetuj! Radšej Bohu obetuj!

Jedna od Ľudky

Načo som tu? – Pán Boh vie a ja nemusím.

Príbeh

Predstavil sa mi pánko: „Ahoj, som Diabol. Všetky tvoje slabosti použijem proti tebe.“

Predstavil sa mi druhý pánko: „Ahoj, som Boh. Budem ti v dobrom nápomocný, len si daj pozor, aby si nespáchal nejaký nemorálny skutok, ktorý ťa potom bude mrzieť.“

Spoveď

Spovedá sa hriešnik: „Scudzoložil som.“

Farár hovorí: „Tak to máš za päť Otčenášov. Použil si antikoncepciu?“

„Áno.“

„Tak to máš za desať.“

Aký je rozdiel medzi katolíckym a evanjelickým kňazom

Evanjelický je ukojený.

Ateistická

Moslimka uráža Dančakova: „Buď prekliate náboženstvo tvojej matky!“ Dančakov sa zasmeje a hovorí: „Moja mama bola ateistka.“

Dančakov hovorí moslimovi

„Podľa zla, ktoré páchate, váš Boh je krvilačná beštia.“

Fraška

Intolerantní moslimovia sa domáhajú tolerancie.

Vďačný ateista

Vďaka Bohu za liberalizmus.

Nevedomosť

Liberál nevie, čo je to Boh, ani keď sa k nemu utieka.

Moralista

Čím väčšia sviňa, tým väčší moralista.

Žobrák prosí o almužnu

Dančakov hovorí: „Nedám! Som buddhista!“

Mary’s Meals

Kresťania robia pre chudobné deti v Afrike a iných krajinách charitu: Mary’s Meals - Máriine jedlá. Deti chodia do školy a dostanú za to najesť výživnú kukuričnú kašu. Kaša je sladká, takže deťom aj chutí. Rodičia posielajú deti do školy, aby sa aspoň oni najedli, inak by ich poslali pracovať alebo žobrať. Deti sa najedia a sú vzdelané, majú lepšiu možnosť uplatniť sa. Suroviny aktivisti kupujú od domácich dodávateľov, takže podporujú aj miestnu ekonomiku. Jedno jedlo stojí 9 centov. Ľudia zo Západu im posielajú milodary. Sám chcem prispievať. Z jedného eura nakŕmim 11 deti. Každé euro sa mi jedenásťnásobne vráti.