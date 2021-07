Lekárska Pacient sa vyrozpráva psychiatrovi a pýta sa: „Čo vy na to?“ Psychiater si len vzdychne a povie: „Fuj, ešteže nemám také problémy!“

Marginálie – vtipy, aforizmy 3

O chorobe

Šťastie zvané zdravie

Zdravé telo, zdravá hlava.

Mrcha psychika

Psychika je mrcha, ktorá mučí.

Hriechy

Psychiatrické problémy nie sú také strašné ako hriechy a výčitky svedomia.

Medikácia

Psychiatrické lieky na chvíľu odpúšťajú hriechy.

Nová eucharistia

Na psychiatrii podávajú lieky:

„Telokristovo.“

„Amen.“

Maniodepresia

Kto vysoko lieta, hlboko padá.

Schizofrénia

To je ako keby si mal v hlave teroristu.

Haluška

Schizofrenik Dančakov zbožne pozeral na Ježiša na kríži a Ježiš mu povedal: „Čo čumíš, ty idiot?!“

Všivavé hlasy

Dančakov sa sťažuje psychiatrovi: „Tie hlasy sú dotieravejšie ako vši. Nemáte proti nim nejakú gumičku do vlasov?“

Schizofrenická

Vieš prečo ti hlasy robia zle? - Lebo môžu.

Čo je horšie

Nehovor, že schizofrénia je horšia ako rapina na cicine, lebo dostaneš rapinu na cicine.

Strach a hrôza

Ale ti myseľ prináša na myseľ riadne voloviny.

Dlhá cesta

Od myšlienky k činu je, našťastie, ďaleko.

Voodoo

Myšlienkou neublížiš, pokiaľ ju nevyslovíš.

Hypochondria

Primár na psychiatrii hovorí pri vizite večne nespokojnej, hypochondrickej pacientke: „Čo mám s vami robiť? Ja už mám z vás depresiu.“

O ťažkej chorobe

Je mi zle. Už mi pomôže iba jeden liek: eutanázia 3-krát denne.

Čierny humor

Tá guľka mi vŕta v hlave.

Psycho

Už ma nebaví život. Zajtra zoberiem žiletku a... oholím sa.

Dva typy samovrahov

Prví sú tí, ktorým niečo urobili a nevedia sa s tým vyrovnať.

Druhí sú tí, ktorí niečo urobili a nevedia sa s tým vyrovnať.

Nezabíjaj sa

Zomrieť môžeš hocikedy, tak načo sa ponáhľať?

Fatalistická

Aj tak musíš raz zomrieť, tak prečo nie tu a teraz? – Lebo pud sebazáchovy.

Kontradikcia

Sériový samovrah.

Kedy je dobre

Najlepšie je človeku, keď sa mu uľaví.

Lekárska

Pacient sa vyrozpráva psychiatrovi a pýta sa: „Čo vy na to?“ Psychiater si len vzdychne a povie: „Fuj, ešteže nemám také problémy!“

Samota

Pacient na psychiatrii sa pri veľkej vizite sťažuje primárovi: „Pán doktor, trápi ma samota.“ Primár nato: „Čo vám máme podať zoznamovací inzerát?“

Panvový syndróm

Dančakov ide na kontrolou k psychiatrovi a doktor mu do karty napíše diagnózu: panvový syndróm. Dančakov si to prečíta a pýta sa doktora: „Čo je to ten panvový syndróm?“ Doktor hovorí: „Ukážte! To má byť únavový syndróm.“

Ohováračská

Dančakovova žena sa lieči v nemocnici a pri návšteve hovorí Dančakovovi: „Mám na izbe jednu tetku. Tá tak každého ohovára.“

Dančakov skonštatuje: „Ona ohovára nás a my ju.“