Marginálie – vtipy, aforizmy 4

O zvieratách

Buddhistická

Zachrániť muchu je lepšie ako ísť v nedeľu do kostola.

Mucha

Prečo je tá mucha taká dotieravá? – Lebo je to kamarátsky tvor, ktorý nemá rád samotu.

Obľúbená zábavka Dančakova

Naháňať muchu kurzorom po monitore.

Balada o kaprovi

Kapry majú pred Vianocami paniku. Preto, že sa ľuďom narodil Mesiáš, oni musia položiť život.

Môj pes

Môj pes má absolútne veľa času.

Prezývky psa Bobi

Bobino, Bobák, Bobo, Kubo, Bubelaj, Bundáš, Chlpáč, Opičák, Kocúr, Cigán, Čumbulák, Capia hlava, Dubák, Lapaj, Psíča, Koťuha, Miťuha, Buchta čierna, Hastrman, Motko, Stonoha, Vrtichvost, Piskor, Veľká myš, Krtica, Trkvas, Truhlík, Zámlata, Vysávač, Ňufák, Gombík.

Bobi u veterinára

Boli sme s Bobim na očkovaní u veterinára. Už sme išli von, keď vtom sa Bobi vyšmykol a utekal späť do ambulancie. Veterinár len pokrútil hlavou a povedal: „Takého som tu ešte nemal!“

Päť pokope

Môj pes Bobi je najšťastnejší, keď má nás doma všetkých päť pokope.

Mobil pre Bobina

Dančakovov pes Bobi vždy strašne zavýja, keď Dančakovov brat ide niekde z domu preč. Dančakov poznamená: „Musíme aj Bobinovi kúpiť nejaký mobil a dať mu číslo na brata.“

Domáci miláčik

Žena poučuje Dančakova o výchove štvornohého domáceho miláčika: „Na psa platí láskavá prísnosť!“ Dančakov sa uškrnie hovorí: „A nie prísna láskavosť?“

Prostáčik

Náš pes Bobi je prostáčik. Ako hovoria po novom katolíci: je chudobný v duchu.

Do polievky

Dančakovova žena hovorí: „Sused kúpil mladé sliepky. Keď sa staré vynesú pôjdu do polievky.“ Dančakov nato: „Hovoríš to tak, ako keby mali ísť na dovolenku.“

Vtáčik

Dančakov hovorí žene: „Pozri vtáčik. A ako jedovato šteboce!“