Ješitnosť Dančakov sa pýta kamaráta: „Čo si robil?“ On nepovie: „Triediča odpadu, smetiara.“ On odpovedá: „Ekologického pracovníka.“

Marginálie – vtipy, aforizmy 10

Nezaradené 4

Paradox

Čínsky ruksak s nášivkou FREE TIBET.

Jazykovedná

Posilňuje sa v krčme. Vo fitku sa posiluje.

Pravopis podľa Dančakova

Keď ma byly, utekal som.

O pretvárke

Kamarát sa pýta Dančakova: „Ako sa máš?“

Dančakov mu odpovedá: „Nafigu, ale viem sa pretvarovať.“

Turistická od Ľudky

Za komunizmu nás učili chodiť do prírody oblečených v kaki farbách a pohybovať sa potichu, aby sme nerušili lesnú zver. Teraz nás učia chodiť oblečených v krikľavých farbách, aby nás našli záchranári a pískať si, aby sme odplašili medvede. Príroda musí ustúpiť!

Skrytá inteligencia

Kamarátka hovorí Dančakovovi: „Ty v sebe skrývaš inteligenciu.“ Dančakov sa zasmeje a hovorí: „Skrývam? Ja som myslel, že ju dávam najavo!“

Ješitnosť

Snobstvo

Nechať si vytesať na náhrobok titul Mgr.

Bestseller

Mama Dančakovovho kamaráta bola učiteľka základnej školy na dôchodku. Rada preceňovala svoje schopnosti a hrdo vyhlásila: „Po mojich školských skúsenostiach, ja by som dokázala napísať takú knihu, ktorá by sa stala bestsellerom.“ Kamarát pritakal: „Áno, a mohla by sa volať napríklad Zvonenie.“ „Tak Zvonenie v ušiach,“ poznamenal Dančakov.

O čítaní

Dančakov mal kamaráta a ten čítal veľmi rýchlo. Zobral do ruky knižku prečítal a odložil. A mal kamaráta, ktorý čítal veľmi pomaly. Stále držal v ruke tú istú knižku a čítal a čítal. Dančakov poznamenal: „Treba mu dať do ruky Sväté písmo, nech rozjíma.“