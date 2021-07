Marginálie – vtipy, aforizmy 13

Manželský trojuholník Dančakovova žena ráno nájde v posteli zapatrošenú knihu. Hovorí: „Spali sme tu spolu s Rupertom Sheldrakeom.“ Dančakov nato: „Téda, manželský trojuholník!“

Matematika

Číslo je meno pre počet.

Aj múdry schybí

„Čo je to interpunkcia?“

„Viem, som proti!“

„Ja tiež, ty idiot!“

Filozofická nadávka

Ja ti tvojho Aristotela!

Odborná

Zomrel. – Vypustil subjekt.

Fakt

Podľa Wittgensteina fakt je to, čo sa má tak a tak. Má sa to so mnou tak a tak, že potrebujem ísť na záchod!

Zbrklosť

„Úprimnú sústrasť!“

„Aj tebe! Ďakujem.“

Zbrklosť 2

Povedať ženíchovi: „Gratulujem, krásna nevesta!“

Ženích

Malý, srandovný, ale s veľkou palicou.

Optimistická

Dančakov sa pýta mladomanželov: „Ste do seba zamilovaní?“ Odpovedajú: „Áno.“ Dančakov hovorí: „ A bude to stále lepšie!“

Manželská láska

Dančakov ráno popíja kávu a fajčí cigaretu. Vedľa neho tíško chrápe jeho žena. Dančakov si v duchu hovorí: „Túto ženu milujem.“

Polygamia

Malý Dančakov sa vracia z rekreácie pre deti a hrdo hlási mame: „Ja som tam mal štyri ženy!“

O pohlavnej láske

Láska je, keď dvaja ľudia pred sebou obstoja v pohlavnom výbere.

Vyznanie sebalásky

Žena hovorí Dančakovovi: „Ja ťa ľúbim!“

Dančakov jej odpovedá: „Však aj ja!“

Manželský trojuholník

Dančakovova žena ráno nájde v posteli zapatrošenú knihu. Hovorí: „Spali sme tu spolu s Rupertom Sheldrakeom.“ Dančakov nato: „Téda, manželský trojuholník!“