Marginálie – vtipy, aforizmy 14

Úvodom: Marginálie sú časťou mojej e-knihy Schizofrénia a náboženstvo (výber z tvorby), ktorá je dostupná zdarma na stiahnutie v internetovom kníhkupectve Martinus. Ak sa vám marginálie páčia, stiahnite si e-knihu, aby som mal aspoň nejaké predaje - zdarma. Knižku si ľahko vyhľadáte a stiahnete. Stačí na stránke Martinus.sk zadať do vyhľadávača moje meno Pavol Dančanin alebo titul Schizofrénia a náboženstvo a knižku si stiahnuť.

Korunka

Niekedy, keď človeku spadne korunka z hlavy, je to riadny cvengot.

Pesimista, optimista, buddhista

Pesimista vidí dopoly vypitý pohár a hovorí: „Pohár je dopoly prázdny.“ Optimista hovorí: „Pohár je dopoly plný.“ Buddhista však vie, že všetko dobré aj zlé sa raz skončí.

Umenie sa učiť

Hemingway chodil po galériách a učil sa písať od maliarov.

Umenie žiť

Spočíva v tom, tešiť sa z príjemných povinností.

Jedno slovo

Veľa vecí rieši jedno slovo: Vydržať!

Talent

Komu je veľa dané, od toho sa veľa očakáva.

Zdvorilý Dančakov

Dančakov sa prihovára osobnosti: „Závidíme ti a obdivujeme ťa.“

Pseudofilozofia

Odborníci to neberú a laikov to nezaujíma.

Krutá pravda

Nakoniec všetko istí tvrdá päsť.

Tretia nápravná

V base stále žijú kanibali.

Lepšia strana

Je veľké šťastie byť na tej lepšej strane: v nemocnici doktorom a v base bacharom.

Mäsiarčina (z televízie)

Masový vrah si povzdychne: „Prekliata mäsiarčina!“

Second hand

Dančakov hovorí svojej druhej žene: „My sme sa našli ako kvalitný tovar v second hande.“

Pesnička

Slobodná mamička si spieva: „S kým ťa mám?“

Nový živočíšny druh

Dilinožravec.

Obézny kamarát

Mladý, veselý, dobre živený.

Držgroš

Lokálne šetrenie sa ukáže z hľadiska globálneho aspektu.

O závisti

Čo závidíš boháčovi? Aj tak zomrie ako všetci ostatní.

Charakter

Človek sa nemení. Človek sa len vyfarbí.

Hodinky

Dančakov pozerá do mobilu. Jeho žena sa pýta: „Čo robíš?“ Dančakov hovorí: „Sledujem čas. Je to zaujímavé – stále sa to mení.“

Hlúpa poznámka

„Si hladný? Vidíš, a ja nie.“